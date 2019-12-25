Шесть человек с пневмонией находятся в реанимации.

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус. Об этом сообщила в понедельник главврач клиники Эльза Сыртланова на своей странице в Facebook.

Республиканскую больницу имени Куватова закрыли на карантин 6 апреля — после того, как 5 врачей и двух пациентов госпитализировали с подозрением на COVID-19. По словам Сыртлановой, в больнице сейчас находятся около 700 медиков и столько же пациентов.

С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, - написала главврач.

У 40% из них диагностирован коронавирус — это 52 пациента. Сообщается, что шесть человек с пневмонией находятся в реанимации.

Сыртланова отмечает, что врачи и медицинский персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты и необходимыми лекарствами.

Ранее мы сообщали, что следователи устроят проверку по факту халатности руководства РКБ в Уфе.