Следователи устроят проверку по факту халатности руководства РКБ в Уфе

У 170 человек в больнице тест на коронавирус оказался положительным

Следственный отдел Кировского района Уфы начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства Республиканской клинической больницы имени Куватова. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи проверят факты непринятия руководством клиники своевременных решений, которые могли бы сдержать распространение коронавируса в учреждении. Сотрудники комитета установят обстоятельства случившегося, опросят начальство, врачей, медицинский персонал и пациентов.

После этого ситуации будет дана правовая оценка.

Напомним, в больнице Уфы у 170 человек тест на коронавирус оказался положительным. Учреждение закрыли на карантин ещё 6 апреля. После этого анализы сдали 600 пациентов и 500 врачей. Сейчас первичный этап диагностики завершён. 170 проб дали положительный результат. Их отправят на подтверждение в Роспотребнадзор.

Видео: ВК/PR®