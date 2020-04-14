Аналогичные меры примут и в Москве.

Сотрудники ГИБДД в Подмосковье с 15 апреля начнут проверять пропуска у всех водителей и их пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что полицейские будут проверять документы и спецпропуска на въездах и выездах из районов Московской области.

В ГУ МВД отметили, что проверка пропусков может затруднить движение на дорогах. Полицейские просят граждан с пониманием отнестись к вводимым мерам.

Отметим, что аналогичные проверки пропусков у водителей и пассажиров общественного транспорта с 15 апреля начнутся и в Москве.

Ранее мы рассказывали, что Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков.

Видео: Youtube/Блог Сергея Собянина