Около 900 тысяч заявок москвичей оказалось оформлено с недостоверной информацией.

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков. Об этом через Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По данным чиновника, жители столицы России оформили около 900 тысяч пропусков, в которых специалисты выявили недостоверные сведения. На 14 апреля в Москве зарегистрировано в общем количестве 3,2 миллионов пропусков. В мэрии города напоминают, что получить цифровое разрешение на перемещение по Москве на транспорте можно тремя способами; через SMS-сообщение, на портале mos.ru и по телефону справочной службы правительства региона.

Напомним, что Сергей Собянин 10 апреля заявил, что в Москве с 13 апреля вводится система цифровых пропусков. В первую очередь выдаваться разрешающие документы будут тем, кому транспорт необходим для рабочих поездок. С 15 апреля ГИБДД будут проверять наличие разрешений в обязательном порядке. На данный момент подобные разрешения на пешеходов столицы не распространяются.

В мэрии Москвы рассказали, как будут работать электронные пропуска.

Видео: YouTube / varlamov

