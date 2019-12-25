На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков

Электронные пропуска для граждан, пользующихся транспортом, будут запущены с 15 апреля.

На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления электронных пропусков. Они необходимы для местных жителей, которым приходится передвигаться по городу на личном и общественном транспорте. Подобный режим вводится в столице России с 15 апреля. На данный момент известно, что власти города намерены ввести три вида цифровых документов. Один из них предназначается для поездок на работу, второй - в медицинские центры, третий - для личных нужд.

Ранее власти прокомментировали нововведение. Они рассказали, что рабочий пропуск нужен тем гражданам, кто обязан присутствовать на рабочем месте, а также тех, чья работа связана с разъездами по городу. При этом маршруты следования транспорта не будут ограничены. Пропуск выдается на период до 30 апреля. Пропуск на посещение медицинских учреждений будет выдаваться на конкретный день. Получить его можно будет не больше двух раз в неделю. Выданный в Москве пропуск также будет действовать на Московскую область. Жителям других регионов, которым необходимо приехать в Москву, также необходимо получить цифровой пропуск.

Напомним, что во время пути у граждан могут попросить предъявить электронный пропуск. Для этого жителям Москвы придется показать полиции распечатку или экран смартфона. Пропуска для тех, кто ходит пешком, пропуска не нужны.

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