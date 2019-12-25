Песков сообщил, что Путин скучает по живому общению

Такое заявление пресс-секретарь президента сделал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в телеэфире 12 апреля признался, что глава государства скучает по личному общению в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса.

При этом отмечается, что рабочий график Путина стал интенсивнее. Песков добавил, что общение с людьми является приоритетом в его работе президента – оттуда он и "черпает понимание реальности".

Также в эфире телепередачи "Москва. Кремль. Путин" вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вывод о том, выходит ли страна на "плато" заболеваемости коронавирусом, можно будет сделать 14-16 апреля.

Фото: kremlin.ru