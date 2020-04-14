Сотрудники будут проверять у водителей пропуска и документы.

Сотрудники ГИБДД будет проверять всех водителей на въездах в Москву с 15 апреля. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в полиции.

Меры приняты из-за ситуации с распространение коронавирусной инфекции в столице России. Известно, что сотрудники транспортной инспекции будут проверять у водителей на въезде в Москву пропуска и документы, удостоверяющие личность.

Ранее мы сообщали, что на сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления электронных пропусков. Они необходимы для местных жителей, которым приходится передвигаться по городу на личном и общественном транспорте. Подобный режим вводится в столице России с 13 апреля. На данный момент известно, что власти города намерены ввести три вида цифровых документов. Один из них предназначается для поездок на работу, второй - в медицинские центры, третий - для личных нужд.

Видео: Youtube/Блог Сергея Собянина