В Петербурге оштрафовали стритрейсеров, устроивших заезд на площади Островского

Машины гонщиков поставили на спецстояку.

В субботу, 2 мая, в полицию поступило сообщение об агрессивной езде у дома №6 на площади Островского, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

На место выехали сотрудники полиции и пресекли встречу стритрейсеров, нарушивших не только ПДД, но и ограничительные меры, установленные правительством города в рамках борьбы с коронавирусом.

К административной ответственности за нарушения правил дорожного движения привлекли троих мужчин, 31, 27 и 26 лет - водителей автомобилей "Форд Мустанг", "Додж" и "Шевроле Камаро". В отношении мужчин также составлены административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), им грозят крупные штрафы. Сейчас автомобили стоят на спецстоянке ведомства.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти