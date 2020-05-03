Власти Петербурга изучат видеоролики о вечеринке на Крестовском острове

Проезды к стадиону "Газпром Арена" на Крестовском острове уже перерыли.

В воскресенье, 3 мая, стало известно, что власти Петербурга заинтересовались вечеринкой автолюбителей на Крестовском острове и намерены изучить опубликованные в Сети публикации. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на городской комитет по законности и правопорядку.

Напомним что ночью на 2 мая у "Газпром Арены" собралось множество Петербуржцев, которые устроили массовую вечеринку с танцам и автомобилями. Кадры с места событий очень скоро появились в социальных сетях.

После случившегося проезды к стадиону "Газпром Арена" на Крестовском острове перерыли.

Ранее мы писали, что COVID-19 не стал помехой вечеринке автолюбителей у "Газпром Арены".

Видео: Piter.tv