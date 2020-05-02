COVID-19 не стал помехой вечеринке автолюбителей у "Газпром Арены"

Кадры с массового собрания в период самоизоляции были выложены в соцсетях.

В ночь на субботу, 2 мая, десятки горожан приняли решение собраться у "Газпром Арены". Тишину на Крестовском острове прервала спонтанная вечеринка любителей автомобилей, которым не стал помехой объявленный рекомендованный режим самоизоляции в Петербурге из-за коронавируса COVID-19. Видео из открытых источников поступило в редакцию Piter.tv.

Отмечается, что для проголодавшихся автолюбителей, которые пришли на место сбора, были доступны еда и кальян. Водители из сообщества любителей дрифта и красивых автомобилей отмечают, что это их традиционное место сбора, в соцсетях широко не анонсируется, а полиция до карантина это место объезжала стороной. Минувшая ночь не стала исключением – о задержаниях никто не сообщал.

Губернатор Петербурга Александр Беглов накануне заявил, что режим самоизоляции, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19, продлится в городе до 12 мая включительно. Он уточнил, что именно майские праздники придутся на переломный момент развития эпидемии в городе. Градоначальник отметил, что от горожан и от того, насколько ответственно они будут соблюдать ограничительные меры, зависит, по какому сценарию пойдет развитие: спад или взрывной рост.

Если в городе зафиксируют рост, то введутся дополнительные ограничительные меры.

Видео: Piter.tv