Беглов продлил ограничения в городе до 12 мая

Он заявил, что сейчас идет война с невидимым и потому особо опасным врагом.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что режим самоизоляции, вызванный распространением коронавирусной инфекции, продлится в городе до 12 мая включительно. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте ".

Беглов отметил, что все риски пока сохраняются. В настоящий момент идет война с невидимым и потому особо опасным врагом. Градоначальник также заявил, что город аккумулировал все ресурсы. К борьбе с эпидемией подключили предпринимателей, студентов, служащих и волонтеров. Беглов еще раз призвал всех оставаться дома.

По последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заразились более 3 млн человек, более 200 тысяч умерли. Из них почти 100 тысяч заразившихся и 867 умерших россиян. В Петербурге COVID-19 болеют около 3,5 тысяч жителей, 27 петербуржцев умерли.

Ранее мы писали, что в России начали лечить коронавирус новым методом.

Видео: ВКонтакте / Александр Беглов