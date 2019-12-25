В России начали лечить коронавирус новым методом

Больным дают вдыхать нагретую до 100 градусов гелий-кислородную смесь.

Российские ученые приступили к клиническим исследованиям нового метода лечения больных с коронавирусной инфекцией. Им дают вдыхать нагретую до 100 градусов гелий-кислородную смесь. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова научного руководителя Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, академика Валерия Черешнева.

По словам ученого, над созданием нового метода работают в Республике Коми и в Петербурге. Специалисты тестируют его прямо в стационаре на больных коронавирусом. Черешнев заявил, что метод гелий-кислородных смесей используют наряду с искусственной вентиляцией легких.

Академик отметил, что наличие гелия в смеси помогает проводить кислород по всему организму. Также это вещество позволяет нагревать смесь до 100 градусов без негативных последствий для пациента. При высокой температуре коронавирус погибает, поэтому исследователи предлагают вдыхать нагретые смеси через специальные приборы.

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