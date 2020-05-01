Губернатор пригрозил ужесточением коронавирусных ограничений

В случае, если петербуржцы не отнесутся к ним серьезно.

Вечером в пятницу, 1 мая, губернатор Петербурга на своей странице в соцсети поздравил горожан с майскими праздниками и уточнил, что именно эти дни придутся на переломный момент развития эпидемии в городе.

Алексагдр Беглов отметил, что от горожан и от того, насколько ответственно они будут соблюдать ограничительные меры, зависит, по какому сценарию пойдет развитие: спад или взрывной рост.

Если в городе зафиксируют рост, то введутся дополнительные ограничительные меры.

Весь наш ресурс придется потратить на тех, кто проигнорировал интересы большинства. На тех, кто как ребенок считает, что раз угроза не видна глазу, ее не существует! На тех, кому собственный ежеминутный интерес важнее здоровья близких. написал глава города.

Губернатор попросил проявить терпение и здравомыслие, а также соблюдать принципе самоизоляции.

Ранее мы писали, что больницы города ищут врачей для борьбы с коронавирусом.

Видео: Александр Беглов / Вконтакте