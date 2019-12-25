Сильвестр Марчак рассказал о пятничной акции протеста в Варшаве.

Полиция задержала 37 участников пятничного марша против запрета абортов в Варшаве. Об этом во время пресс-конференции сообщил официальный представитель столичного ведомства правоохранительных органов Сильвестр Марчак.

Это самый большой протест, который состоялся в Варшаве с момента оглашения вердикта Конституционного суда….В целом вчера протесты прошли спокойно, за исключением инцидентов с псевдофанатами Сильвестр Марчак, глава полиции Варшавы

Напомним, что массовое шествие по Варшаве состоялось днем 30 октября. Местные жители выступили против постановления Конституционного суда об ограничении права на аборт. В пресс-службе мэрии города Каролина Галецкая проинформировала журналистов о том, что в несогласованной акции принимало участие около сотни тысяч человек.

Марчак отметил, что из 37 задержанных 35 человек связаны с организацией псевдофанатов. Все они проявляли агрессивное поведение, но 99% протестующих мирно демонстрировало собственные взгляды на постановление КС.

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