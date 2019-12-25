Марчин Пшидач рассказал необходимости партнерства с США.

В Польше заявили, что намерены укреплять диалог с США. Об этом журналистам заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Марчин Пшидач. Чиновник выступил в рамках видеоконференции, которую проводил Атлантический совет в Вашингтоне. По словам спикера, Варшава укрепляет партнерство с США на фоне последних событий в Белоруссии, на Украине и Нагорном Карабахе.

Однажды пандемия закончится, тем или иным способом новый коронавирус будет повержен, но угрозы безопасности и общие интересы Польши, Центральной Европы и США останутся. Возможно, мир еще больше изменится, но мы будем исходить из этих условий, наших отношений с Вашингтоном Марчин Пшидач, глава МИД Польши

Чиновник уточнил, что, к сожалению, Польша находится в очень нестабильном европейском регионе. В связи с этим Варшава нуждается в крепком трансатлантическом сотрудничестве в другими странами Европы и Америкой.

В Польше прошли массовые акции протеста из-за запрета абортов по причине патологии плода.