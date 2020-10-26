Противники решения суда заявляют, что женщин буквально заставляют рожать детей, у которых нет шанса на нормальную жизнь.

В Польше прошли массовые акции протеста из-за запрета абортов по причине патологии плода. В них приняло участие несколько тысяч человек.

Протесты прошли в Варшаве, Гданьске, Познани и других городах Протестующие собирались рядом с костелами. В руках у них были транспаранты с лозунгами: "Мое тело - мой выбор", "Церковь, вон из политики".

В столице страны и других городах произошли столкновения между сторонниками и противниками абортов. В Познани и Катовице полицейские применили слезоточивый газ против протестующих.

Отметим, что группа депутатов местного парламента обратилась в суд с просьбой оценить — не противоречат ли аборты по причине патологии плода Конституции Польши. Конституционный суд встал на сторону заявителей, так как в основном законе страны указано, что право на жизнь есть у человека на всех этапах его развития, включая пренатальный от момента зачатия.

Противники такого решения заявляют, что женщин буквально заставляют рожать детей, у которых нет шанса на нормальную жизнь.

Ранее власти Польши решили закрыть для посетителей рестораны и бары.

Видео: Youtube/The Sun