  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженка родила на 33-неделе беременности из-за полученных травм от мужа
Сегодня, 13:00
107
nadezhda_sib

Петербурженка родила на 33-неделе беременности из-за полученных травм от мужа

0 0

Супруга доставили в отдел полиции.

Муж избил свою супругу на 33 неделе беременности, женщину госпитализировали. Теперь полиция проводит проверку на факту случившегося, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне, 6 августа, в полицию поступила информация о госпитализации 30-летней жительницы поселка Шушары. У нее были обнаружены травмы. По предварительной информации, это смогло спровоцировать преждевременные роды. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. О состоянии потерпевшей не сообщается.

По словам женщины, муж избил ее в ходе бытового конфликта. Гражданина доставили в отдел полиции для разбирательства. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербурге ищут телефонного совратителя 9-летней школьницы. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: беременная женщина, госпитализация, избиение
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии