В Петербурге ищут телефонного совратителя 9-летней школьницы

Мужчина ночью позвонил девочке и предлагал прислать фотографии интимного характера.

Вечером 6 августа в полицию обратилась 28-летняя безработная женщина, жительница Лужского района Ленобласти, и рассказала, что ее 9-летнюю дочь пытался совратить неизвестный мужчина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, ночью на мобильный телефон девочки с двух разных номеров звонил незнакомец и предлагал прислать фотографии интимного характера.

Уточняется, что несовершеннолетняя постоянно проживает у бабушки в Петербурге. В настоящий момент телефонного совратителя ищет полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay.com