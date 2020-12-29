Полиция Петербурга проведет проверку после публикации видео, где женщину бьет силовик

Кроме того, о проверке инцидента заявили в прокуратуре города.

Получил развитие инцидент, который произошел в ходе протестов в центре Петербурга 23 января. Полиция проведет проверку после публикации видео, где женщину бьет силовик. Кроме того, стало известно о состоянии пострадавшей.

Телеграм-канал Baza рассказал, что 54-летняя женщина получила сотрясение мозга, в состоянии средней тяжести ее доставили в больницу имени Джанелидзе.

По факту случившегося о проверке обстоятельств инцидента объявили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также в прокуратуре Петербурга.

Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения – отметили в Главке

Прокуратура города Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированных митингов, в том числе со стороны сотрудников правоохранительных органов города, обеспечивающих правопорядок, а также по факту применения физической силы в отношении женщины – сообщается на сайте прокуратуры города

Сотрудник полка патрульно-постовой службы в Петербурге ударил женщину ногой. Случившееся произошло на улице Восстания в центре города, неподалеку от зоны протестов.

На видео можно заметить, как к сотрудникам правоохранительных органов обращается женщина лет 50. Она спросила, за что задержан молодой человек, которого сотрудники полка патрульно-постовой службы ведут. После этого женщина получила от одного из правоохранителей удар в живот. Пострадавшая упала на землю, ударившись затылком.

Суббота в Петербурге ознаменовалась массовым выходом горожан к Сенатской площади и в центр города в знак поддержки Алексея Навального. Акция в Северной столице стартовала у памятника "Медный Всадник", потом переместилась на Невский проспект, затем протестующие перешли к площади Восстания и Марсовому полю, после чего снова вернулась на Гостиный двор.

Сотни участников митинга в Петербурге остались у Гостиного двора – полиция задерживает собравшихся у станции метро.

Фото: Piter.tv