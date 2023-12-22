Китайский студент изнасиловал соотечественницу в коттедже в Ленобласти

Компания выпивала и отдыхала в коттедже.

Вечеринка в коттеджном посёлке во Всеволожском районе Ленобласти закончилась полицией и заявлением об изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 22 апреля обратился гражданин Китая и сообщил, что в коттеджном поселке во Всеволожском районе его 24-летнюю девушку изнасиловал их общий знакомый.

По предварительной информации, компания выпивала и отдыхала в коттедже. Около часа ночи девушка пошла спать на второй этаж. Через некоторое время к ней в комнату пришёл её соотечественник, студент одного из петербургских вузов. Он под угрозой пистолета изнасиловал девушку. Затем насильник выстрелил из сигнального пистолета в окно, на шум прибежал молодой человек пострадавшей.

Девушку доставили в больницу для освидетельствования. Все граждане Китая, в том числе подозреваемый, были задержаны.

Ранее жительница Дагестана обратилась в петербургскую полицию с заявлением об изнасиловании.

Фото: Piter.tv