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Китайский студент изнасиловал соотечественницу в коттедже в Ленобласти
Сегодня, 9:53
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Китайский студент изнасиловал соотечественницу в коттедже в Ленобласти

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Компания выпивала и отдыхала в коттедже.

Вечеринка в коттеджном посёлке во Всеволожском районе Ленобласти закончилась полицией и заявлением об изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 22 апреля обратился гражданин Китая и сообщил, что в коттеджном поселке во Всеволожском районе его 24-летнюю девушку изнасиловал их общий знакомый.

По предварительной информации, компания выпивала и отдыхала в коттедже. Около часа ночи девушка пошла спать на второй этаж. Через некоторое время к ней в комнату пришёл её соотечественник, студент одного из петербургских вузов. Он под угрозой пистолета изнасиловал девушку. Затем насильник выстрелил из сигнального пистолета в окно, на шум прибежал молодой человек пострадавшей.

Девушку доставили в больницу для освидетельствования. Все граждане Китая, в том числе подозреваемый, были задержаны.

Ранее жительница Дагестана обратилась в петербургскую полицию с заявлением об изнасиловании.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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