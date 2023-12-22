Жительница Дагестана обратилась в петербургскую полицию с заявлением об изнасиловании

По заявлению начата проверка.

В Петербурге 23-летняя жительница Дагестана подверглась изнасилованию. Она обратилась с заявлением в полицию, стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, в ночь с 14 на 15 апреля над ней надругался малознакомый мужчина. Это произошло в коттедже на Лесной улице в Ольгино. В больнице у девушки зафиксировали ушиб, повреждение коленного сустава и ссадину скуловой области.

По заявлению начата проверка.

Ранее 24-летний рецидивист избил и изнасиловал медсестру в Ленобласти.

Фото: Piter.tv