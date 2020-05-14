Суд оправдал действия полицейского, застрелившего пьяного нарушителя.

Полицейский снял погоню и перестрелку на видео от первого лица. Об этом сообщили журналисты из The Independent. Они ссылаются на событие, которое произошло в американском штате Орегон 10 апреля 2020 года. В тот день представители закона в округе Кламт гнались на служебном автомобиле за нетрезвым водителем. В машине преступника находился несовершеннолетний, которого незаконно забрали из семьи.

на кадрах зафиксировано, что полицейские экипажи догнали джип с нарушителем. Преступника смогли остановить сельской местности при помощи полосы из шипов. После этого между полицией и водителем началась перестрелка. В результате атаки шофера подстрелили. Он умер, но ребенок не пострадал.

Данное дело рассматривалось судом присяжных. Жюри вынесло решение о невиновности полицейского. Американцы оправдали действия сотрудников закона. Отметим, что погибший водитель произвел по служебным машинам не менее 36 выстрелов. В личном транспорте американца позже обнаружили заряженные магазины и около 250 патронов.

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Видео: Twitter / @ORStatePolice