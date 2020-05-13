В США легкомоторный самолет зацепился за линию электропередач.

Пилот зацепил самолет за провода и погиб при крушении рядом с оживленным шоссе. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. По данным издания, трагедия произошла с легкомоторным самолетом в американском городе Мирамир, который находится в штате Флорида. Погиб один из летчиков.

Daily Mail опубликовало видео трагедии с самолетом, которое успел заснять очевидец событий. Автор ролика двигался на автомобиле по шоссе. Неожиданно он увидел падение самолета Piper PA-34. Событие попало на запись видеорегистратора.

Самолет летел слишком низко. Я поднял глаза и на долю секунды увидел лицо пилота, настолько близко он пролетал прокомментировал свидетель авиакатастрофы

Кадры показывают также самолет, который уже рухнул на землю после трагедии. Пилоту, который зацепился за электрические провода, чудом удалось не задеть местных жителей. После крушения Piper PA-34 загорелся.

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Видео: local10.com