Самолет будет использоваться в роли прототипа-демонстратора.

Советский истребитель МиГ-29 станет бизнес-джетом. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на генерального директора Центрального аэрогидродинамического института Кирилла Сыпало. По словам эксперта, самолет четвертого поколения будет демонстратором для разрабатываемого в России сверхзвукового бизнес-джета.

Скорее всего, в качестве такого донора будет МиГ-29 вместе со штатными двигателями, теми самолетными и бортовыми системами, которыми он оснащен прокомментировал эксперт

Кирилл Сыпало заметил, что при соответствующем финансировании проекта самолет будет создан уже к 2023 году. Изготовление прототипа необходимо ради проверки и летных экспериментов. С их помощью разработчики поймут о правильности использованных технологических решений. Речь идет о аэродинамическом облике истребителя, его формы, расположения устройств, размера воздухозаборников и сопловых аппаратов.

Поставка Су-57 истребителей в войска откладывается в шестой раз.

Видео: Youtube/Минобороны России