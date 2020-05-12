Поставка Су-57 истребителей в войска откладывается в шестой раз

Предположительно ВСК получит истребитель "в неопределенный срок".

Поставка Су-57 истребителей в войска откладывается уже в шестой раз. Об этом сообщили представители "Авиа.про". Напомним, что самолеты должны были появиться на вооружении в ВКС России еще в 2015 году. Затем срок откладывался на 2016, 2017, 2018, и 2019 года. В 2020 году в вооруженных силах России мог появиться первый серийный Су-57, но этого не произошло из-за авиакатастрофы.

В конце 2019 года появилась информация о том, что первый серийный истребитель Су-57 поступит на вооружение в начале мая 2020 года. На данный момент представители оборонного ведомства не раскрыли информацию о том, что летным образец готов к поставкам. Эксперты считают, что срок поступления самолета в ряды ВКС РФ мог еще раз отодвинуться из-за пандемии коронавируса. Предположительно, поставки смещены на неопределенное время.

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Видео: Youtube/ Минобороны России