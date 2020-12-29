Полицейский погиб при стрельбе в Огайо

Офицер прибыл на вызов, чтобы поймать подозреваемого в поджоге католического собора.

Полицейский погиб при стрельбе в городе Толидо американского штата Огайо. Об этом сообщили местные правоохранительные органы на собственной странице на Facebook. Офицеры уточнили, что вечером 18 января представитель закона прибыл на место конфликта, в ходе которого подозреваемый начал вести огонь. Мужчину подозревали в поджоге католического собора. Он смог забаррикадироваться в собственном доме, а полиция оцепила периметр здания. Инцидент произошел около 18: 22 вечера по местному времени (02:22 утра 19 января по московскому времени).

Подозреваемый вышел из дома с огнестрельным оружием в обеих руках и начал стрелять в разные стороны, один из выстрелов попал в голову полицейскому Сталкеру. Он был доставлен в больницу. В конечном итоге полицейский умер от полученных травм заявление полиции города

Также известно, что в ходе перестрелки с полицией подозреваемый был ранен. Его госпитализировали, но мужчина умер в больнице.

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Видео: YouTube / WTOL11