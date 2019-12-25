В Огайо полицейский застрелил безоружного афроамериканца

Офицер отстранен от работы из-за расследования данного инцидента.

В штате Огайо полицейский застрелил безоружного афроамериканца. Об этом сообщили американские журналисты с телеканала CNN. По данным СМИ, трагедия произошла в городе Колумбус. Известно, что офицер по имени Адам Кой в ночь на 22 декабря прибыл к дому по вызову. Полиция получила жалобу о том, что в ночное время работает автомобильный двигатель. Рядом с гаражом представитель закона заметил афроамериканца. В левой руке он нес гаджет, но правая рука оставалась вне поле зрения полицейского. В настоящее время не уточняется, по какой причине офицер решил открыть огонь.

Погибшим стал Морис Хилл. Он скончался от полученного ранения. Частично стрельбу зафиксировала нагрудная камера наблюдения, находящаяся на полицейском. Однако звук на ней он включил только после того, как выстрелил в жертву. Сейчас мужчину отстранили от работы. Ранее он уже подвергался взысканиям.

По факту гибели человека ведется расследование.

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