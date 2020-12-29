Рвота и диарея являются следствием того, что желудочно-кишечный тракт выводит бактерии из организма.

В США назвали лекарства, противопоказанные при COVID-19. С заявлением выступил директор отделения по контролю и профилактике инфекционных заболеваний в детской больнице Цинциннати в штате Огайо, доктор медицинских наук Джошуа Шаффцин.

Он отмечает, что применения противодиарейных и противоотечных препаратов для устранения симптомов новой коронавирусной инфекции. Ведь рвота и диарея являются следствием того, что желудочно-кишечный тракт выводит бактерии из организма, поэтому мешать ему не следует.

Замедление работы кишечника может обернуться неполным выводом инфекции и устранением воспаления. Джошуа Шаффцин, директор отделения по контролю и профилактике инфекционных заболеваний в детской больнице Цинциннати в штате Огайо, доктор медицинских наук

Он отметил, что лоперамид нарушает естественный процесс вывода инфекции. По словам Шаффцина, организму при данных симптомах нужно дать время на то, чтобы побороть болезнь самостоятельно. Врач советует в этом случае пить больше воды.

Ранее в Петербурге скончался от COVID-19 потомственный детский врач Али Баиров.

Фото: pixabay.com