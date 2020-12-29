В Петербурге скончался от COVID-19 потомственный детский врач Али Баиров

Медику было 75 лет.

В Петербурге 12 января не стало потомственного детского хирурга и остеопата Али Баирова. Как сообщается в группе "Список памяти" ВКонтакте, врач умер от коронавируса на 76-м году жизни.

Отмечается, что Баиров был основоположником остеопатии в России и основателем Школы детской хирургии. Врач высшей категории 30 лет заведовал курсом детской хирургии в СЗГМУ имени Мечникова, а также долгое время был хирургом-консультант м в детской городской больнице № 2 Святой Марии Магдалины, где работал его знаменитый отец Гирей Баиров. Профессии Али Баиров посвятил 51 год своей жизни.

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Фото: ВКонтакте / СПИСОК ПАМЯТИ. МЕДИКИ, ПОГИБШИЕ ОТ COVID19