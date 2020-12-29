  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургским медикам вручили награды РПЦ за вклад в борьбу с COVID-19
Сегодня, 21:48
139
smirenny

Петербургским медикам вручили награды РПЦ за вклад в борьбу с COVID-19

0 0

Награды вручил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Во вторник, 12 января, в епархиальном управлении на территории Александро-Невской лавры прошла торжественная церемония вручения наград медикам за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщил ТАСС.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий вручил медали Русской православной церкви "Патриаршая благодарность" 31 медицинскому работнику, в том числе начальнику госпиталя для ветеранов войн Максиму Кабанову, главному врачу больницы святого великомученика Георгия Валерию Стрижелецкому, главному Детской больницы святой Марии Магдалины Автандилу Микаве. К награде представили также два священнослужителя, которые окормляли больных коронавирусом в больницах и на дому.

Ранее мы писали, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский посетил детский сад Фрунзенского района.

Фото: mitropolia.spb.ru

Теги: награды рпц, петербургские медики
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
ermomalen
Сегодня 23:06

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии