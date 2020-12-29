Петербургским медикам вручили награды РПЦ за вклад в борьбу с COVID-19

Во вторник, 12 января, в епархиальном управлении на территории Александро-Невской лавры прошла торжественная церемония вручения наград медикам за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщил ТАСС.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий вручил медали Русской православной церкви "Патриаршая благодарность" 31 медицинскому работнику, в том числе начальнику госпиталя для ветеранов войн Максиму Кабанову, главному врачу больницы святого великомученика Георгия Валерию Стрижелецкому, главному Детской больницы святой Марии Магдалины Автандилу Микаве. К награде представили также два священнослужителя, которые окормляли больных коронавирусом в больницах и на дому.
Ранее мы писали, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский посетил детский сад Фрунзенского района.
Фото: mitropolia.spb.ru
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