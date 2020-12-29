Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский посетил детский сад Фрунзенского района

Воспитанники детского сада приготовили рождественское представление для гостей.

Во вторник, 12 августа, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил детский сад на улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе, сообщил "Петербургский дневник".

Глава района Константин Серов рассказал, что посещение детских учреждений в районе уже давно традиция, потому как Купчино является "духовными воротами" города. Малыши показали рождественское представление для гостей, а митрополит поздравил воспитанников детсада с прошедшим праздником и подарил икону и сладкие подарки.

Детский сад на улице Олеко Дундича открыли в сентябре 2020 года, он рассчитан на 250 мест.

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Фото: "Петербургский дневник"