Петербургский суд 20 января рассмотрит иск прокуратуры с требованием запретить аниме "Тетрадь смерти"

Запретить анимационный фильм пытаются уже не в первый раз.

Колпинский районный суд Петербурга 20 января рассмотрит административные исковые заявления прокуратуры о признании запрещенной информацией песни рэпера Моргенштерна и ряда японских аниме. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Ведомство считает, что определенные мультфильмы плохо влияют на российских детей, так как в них содержится жестокость, убийства и насилие. Прокуратура назвала "Межвидовых рецензентов", "Эльфийскую песнь", "Токийский террор" и даже известное аниме "Тетрадь смерти". К иску было приложено 49 ссылок. Также суд оценит содержание песни Моргенштерна "Я съел деда".

После того, как дела приняли к производству, Piter.TV пообщался с экспертами в сфере аниме, чтобы узнать их мнение.

Фото: kinopoisk.ru