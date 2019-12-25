Эксперты прокомментировали требование прокуратуры признать четыре аниме вне закона

Piter.TV пообщался с организатором аниме-фестивалей, главным редактором журнала и косплеером, чтобы узнать, насколько справедливо обвинять определенные японские анимационные фильмы в пропаганде жестокости и насилия.

Прокуратура Петербурга требует запретить на территории России распространение четырех японских анимационных фильмов. Соответствующий иск ведомство уже подало в суд, дело принято к производству. Piter. TV решил узнать, что об этом думают петербуржцы, чья жизнь непосредственно связана с аниме.

Напомним, под угрозой оказались "Межвидовые рецензенты", "Токийский Террор", "Тетрадь смерти" и "Эльфийская песнь". Прокуратура считает, что в этим произведениях содержатся сцены с жестокостью, насилием и убийствами. Так, например, в известной "Тетради смерти" можно увидеть летающие части тела, нетрадиционные сексуальные отношения, физическое и психическое насилие. Всего было подано 5 исков, они указывают на 49 ссылок, которые должны признать незаконными.

Как выяснилось, нападки на аниме со стороны ведомства происходят не в первый раз, но это ни к чему не приводило. С тем, что в этих анимационных фильмах содержится насилие, наши собеседники отрицать не стали, но тогда встает вопрос: почему не запрещают и другие картины, которые выходят в прокат и показываются по телевидению?

Я не могу не согласиться с тем, что в некоторых из этих картин есть насилие, и их рейтинг 18+. Но в тех же фильмах/сериалах про войну (которые, между прочим, идут по телевизору) насилия и жестокости не меньше. Как и в любых американских фильмах, сериалах, мультфильмах. поделилась мнением косплеер из Петербурга Лили Эрлих.

Отметим, что возрастной рейтинг у этих аниме есть (не ниже 16+), и он обозначен на сайтах тех онлайн-кинотеатров, в которых можно посмотреть аниме. Рейтинг не стоит только у "Эльфийской песни", которая вышла еще в 2001-м году. Кроме того, статус "мультфильма" не означает, что он рассчитан только на детей.

Мне кажется, экспертам нужно принять во внимание, что аниме производится для всех возрастных групп, и далеко не все они являются мультиками для детей. На аниме уже неоднократно возникали нападки со стороны властей, и это происходит уже несколько лет время от времени, и до сих пор не выработано какой-либо нормативной базы. Возможно, стоит наконец привлечь к этому вопросу людей, которые действительно в этом разбираются, и выработать какой-то общий подход. сказал главный редактор Интернет-журнал "COSTIME" Денис Шабалин.

Организатора фестиваля "AniCon" Kashiari вовсе удивила подборка картин, которые хотят запретить, ведь они являются очень разными.

Если "Эльфийская песнь" действительно достаточно кровава и должна иметь рейтинг минимум 16+, то остальные 3 вообще достаточно безобидны. Создалось такое ощущения, что бабушка нашла диски внука, что нашла, те названия и написала. отметил эксперт.

По его мнению, у иска не будет какого-то "серьезного продолжения". Он ответил, что в популярных фильмах по мотивам компании "Marvel" жестокости куда больше.

На данный момент исковые заявления были зарегистрированы Колпинским районным судом, к рассмотрению материалов перейдут позже.

Фото: dragonballz.official / Instagram, kinopoisk.ru