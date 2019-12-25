Петербургским медикам задерживают коронавирусные выплаты

В комитете по здравоохранению факт задержки подтвердили и уверили, что деньги будут переведены немного позже.

Работникам петербургских больниц, которые помогают коронавирусным больным, снова задерживают региональные выплаты. Отмечается, что медики получили федеральную надбавку через ФСС, а городскую – еще нет. Об этом сообщила "Фонтака".

В комитете по здравоохранению региона отметили, что коронавирусные выплаты действительно задерживаются, деньги поступят позже. Чиновники отметили, что остаток будет выплачен до конца февраля. Аналогичную выплату сотрудники больниц должны получить и за январь. Задержку урегулируют через новое постановление правительства.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 14,5 тыс. человек.

Фото: Piter.TV