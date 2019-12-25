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Смольный наградил петербургских медиков
Сегодня, 21:00
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smirenny

Смольный наградил петербургских медиков

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С марта медицинские работники почти круглые сутки находятся в "грязных" зонах.

Во вторник, 29 декабря, губернатор Петербурга вручил медикам государственные награды за борьбу с коронавирусом, сообщил Смольный.

Врачи, которые находились на передовой, получили орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Глава города уточнил, что  эти награды можно считать боевыми. Губернатор напомнил, что с  марта медицинские работники почти круглые сутки находятся в "грязных" зонах – это огромная физическая и психологическая нагрузка.

 Некоторым врачам и медсестрам вручили награды посмертно. Награды вручили медикам Мариинской и Александровской больниц, детской больницы Святой Ольги, Городской станции медицинской помощи и многих других лечебных учреждений. 

 Ранее мы писали, что для больных коронавирусом петербуржцев развернут койки в 422-м военном госпитале Минобороны РФ.

Фото: Piter.TV

Теги: государственные награды за борьбу с коронавирусом, петербургские медики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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