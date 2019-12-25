Для больных коронавирусом петербуржцев развернут койки в 422-м военном госпитале Минобороны РФ

До конца года в стационаре подготовят 50 мест.

В новогодние праздники для жителей Петербурга развернут дополнительные койки, сообщили в Смольном во вторник, 29 декабря.

Так, на базе 422-го военного клинического госпиталя Минобороны РФ до конца года в стационаре подготовят 50 мест. С первого по десятое января горожан будут принимать 16 городских и 7 федеральных больниц. Мощность коечного фонда составит 12 328 мест, для больных коронавирусом предусмотрели 11 131 койка.

Комитет по здравоохранению Петербурга поручил районам начать вакцинацию граждан старше 60 лет.

Фото: Piter.TV