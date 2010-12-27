Полицейские отпустили малолетних неформалов, которые избили 18-летнюю петербурженку

Молодые люди выпущены под подписку о невыезде.

В четверг, 12 декабря, полицейским Петербурга удалось разыскать малолетних неформалов, которые избили 18-летнюю петербурженку. Об этом сообщает "Фонтанка".

Молодые люди отпущены по подписке о невыезде. Дело в том, что среди подозреваемых есть несовершеннолетние. Отмечается, что один из мальчиков нигде не учится и не работает, второй является учеником 7-го класса, третий — студент юридического факультета одного из петербургских вузов. Ранее Piter.TV рассказал об их задержании и обысках.

Малолетние хулиганы признались полицейским, что им не понравилось как Екатерина с подругой держались за руки.

Напомним, что 18-летнюю петербурженку избили 9 декабря. Piter.TV выяснил все обстоятельства этого инцидента у подругаи пострадавшей.

Ранее мы сообщали о том, что площадь пожара на "Адмирале Кузнецове" выросла до 600 кв. м.

Фото:пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.