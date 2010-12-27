МВД: задержаны неформалы, которые жестоко избили 18-летнюю петербурженку

В четверг, 12 декабря, стало известно, что полицейские задержали подозреваемых в жестоком избиении 18-летней петербурженки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России и полиции Центрального района задержали группу граждан, по оперативной информации, принадлежащих к неформальному сообществу",
—сказано в сообщении.
По предварительным данным, на девушку напали молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет. Отмечается, что один из мальчиков нигде не учится и не работает, второй является учеником 7-го класса, третий — студент юридического факультета одного из петербургских вузов.
При у самого старшего из нападавших изъяли копаные патроны. Их отправят на экспертизу. Обыски продолжаются.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Отметим, что в минувшую среду, 11 декабря, избитая Екатерина Лысых написала заявление в прокуратуру на обидчиков. Соответствующую информацию Piter.TV подтвердили подруги пострадавшей.
Напомним, что 18-летнюю петербурженку избили 9 декабря. Piter.TV выяснил все обстоятельства этого инцидента у подругаи пострадавшей.
Ранее мы сообщали о том, что опубликовано видео горящего крейсера "Адмирал Кузнецов".
Видео:пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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