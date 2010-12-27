МВД: задержаны неформалы, которые жестоко избили 18-летнюю петербурженку

По результатам проверки дознаватели УМВД России возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ.

В четверг, 12 декабря, стало известно, что полицейские задержали подозреваемых в жестоком избиении 18-летней петербурженки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России и полиции Центрального района задержали группу граждан, по оперативной информации, принадлежащих к неформальному сообществу", —сказано в сообщении.

По предварительным данным, на девушку напали молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет. Отмечается, что один из мальчиков нигде не учится и не работает, второй является учеником 7-го класса, третий — студент юридического факультета одного из петербургских вузов.

При у самого старшего из нападавших изъяли копаные патроны. Их отправят на экспертизу. Обыски продолжаются.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отметим, что в минувшую среду, 11 декабря, избитая Екатерина Лысых написала заявление в прокуратуру на обидчиков. Соответствующую информацию Piter.TV подтвердили подруги пострадавшей.

Напомним, что 18-летнюю петербурженку избили 9 декабря. Piter.TV выяснил все обстоятельства этого инцидента у подругаи пострадавшей.

Ранее мы сообщали о том, что опубликовано видео горящего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Видео:пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.