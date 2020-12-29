Поклонская ответила пожелавшему посетить Крым Кравчуку

Депутат Госдумы готова лично сопровождать первого президента Украины в его поездке по полуострову.

Наталья Поклонская ответила пожелавшему посетить Крым Леониду Кравчуку. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам рассказал в комментарии журналистам "РИА Новостей" о том, что готова показать регион первому президенту Украины, высказавшему надежду увидеть полуостров. Депутат готова сопровождать на протяжении всей поездки главу киевской группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Парламентарий также готова ответить на все интересующие гостя вопросы.

Я уважительно отношусь к его возрасту и политическому опыту, поэтому с удовольствием встречусь с ним...Отвела бы в школу, где учатся на украинском и крымско-татарском языках, чтобы он воочию увидел, что в Крыму нет никаких ущемлений по языковой принадлежности Наталья Поклонская, депутат ГД России

По словам Поклонской, визит Леонида Кравчука в Крым будет возможен, если украинец наберется политического мужества, чтобы согласовать поездку с российской стороной. Депутат уточнила, что в первую очередь показала бы политику пересохший Северо-Крымский канал, а после организовала бы ему встречу с жителями полуострова.

Экс-президент Украины заявил о желании посетить Крым.

Фото: Piter.tv