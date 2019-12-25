Депутат Государственной думы Наталья Поклонская отреагировала на задержание опального отца Сергия, бывшего схиигумена, которого часто называли её духовником. Её слова приводит издание "Подъём".
Поклонская считает, что в этом деле должны разбираться следствие, прокуратура и суд.
То, что я видела в YouTube, — умереть за Россию, все дела — это страшно и очень опасно.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы
Она подчеркнула, что люди приходят в церковь, чтобы найти правильные способы обрести веру, а слышат проповеди. По мнению Поклонской, год выдался очень сложным — и подобные слова могут вводить в депрессию.
Ранее Поклонская заявила о желании остаться в политике.
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