Она подчеркнула, что люди приходят в церковь, чтобы найти правильные способы обрести веру.

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская отреагировала на задержание опального отца Сергия, бывшего схиигумена, которого часто называли её духовником. Её слова приводит издание "Подъём".

Поклонская считает, что в этом деле должны разбираться следствие, прокуратура и суд.

То, что я видела в YouTube, — умереть за Россию, все дела — это страшно и очень опасно. Наталья Поклонская, депутат Госдумы

Она подчеркнула, что люди приходят в церковь, чтобы найти правильные способы обрести веру, а слышат проповеди. По мнению Поклонской, год выдался очень сложным — и подобные слова могут вводить в депрессию.

Ранее Поклонская заявила о желании остаться в политике.