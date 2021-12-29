Эксперты предположили причины отказа Поклонской быть послом в Кабо-Верде

О решении стало известно накануне.

Наталья Поклонская не будет послом РФ в Кабо-Верде по "личным обстоятельствам". Решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что Поклонская была воспитана в украинской политической культуре, что отражалось на ее работе в России, особенно — в период Госдумы.

Причем во внешней политике с этими своими задатками она могла активно развиваться, все мы помним, как блистал Дмитрий Рогозин во время своей работы в Брюсселе, а ведь до этого он точно так же не нашел себе места в российской парламентской политике. Авторы Telegram-канала.

Возможны две причины, по которым бывший прокурор отказалась от должности: либо Поклонская решила завязать с политикой совсем, либо ей удалось найти для себя место внутри страны. Возможно, она захочет остаться в России с целью сохранить себя в качестве "политической фигуры".

Фото: ВКонтакте / Наталья Поклонская