Поклонская отказалась быть послом России в Кабо-Верде

Планы по вступлению в должность отменились в связи с личными обстоятельствами.

Наталья Поклонская отказалась стать послом РФ в Кабо-Верде. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

По словам Поклонской, планы по ее вступлению в должность отменились в связи с личными обстоятельствами. Эту же информацию подтвердили и в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству, сообщила ТАСС Наталья Поклонская

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде 13 октября. Другим указом российский лидер освободил от должности посла в этой стране Владимира Соколенко. Сама Поклонская заявила, что ждала это назначение, так как всегда мечтала о дипломатической работе. Позже она опубликовала фото в униформе.

До назначения Поклонская занимала пост зампредседателя комитета по международным делам в Государственной думе VII созыва. С марта 2014 по октябрь 2016-го она была прокурором Крыма.

Ранее Поклонская показала видео с украинцем, который пытался пробраться в ее дом.

Фото: Instagram / nv_poklonskaya