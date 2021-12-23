Поклонская показала видео с украинцем, который пытался пробраться в ее дом

Посол в Кабо-Верде рассказала, что нарушитель уже уехал с полуострова на Украину.

Российский посол в Кабо-Верде Наталья Поклонская показала в социальных сетях кадры с преступником, который пытался пробраться к ней в дом. Инцидент зафиксирован несколько дней назад. В настоящее время полиция установили, что мужчина, который замечен в кадре, является гражданином Украины. На размещенных в Telegram-канале ролике показано как он перелезает через забор, а после стоит около дома.

Это незваный "гость" пробирается ко мне домой в Крыму. Причём в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери. Наталья Поклонская, посол РФ

Посол уточнила подписчика, что на данный момент крымские представители закона не видят состава преступления в произошедшем, даже по факту проникновения мужчины на закрытую территорию домовладения. Однако нарушителя уже отправили на Украину. Поклонская пошутила, что там его ждет медаль.

Наталья Поклонская показала свое выходное утро.

Фото и видео: Telegram / Наталья Поклонская

