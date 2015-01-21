В субботу в Петербурге обещают облачность и до минус 6 градусов мороза

В субботу, 4 декабря, синоптики обещают петербуржцам холодную погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.
Под воздействием повышенного давления в городе выпадут осадки в виде снега. Небо затянет густыми облаками. Столбики термометров покажут в Петербурге -4...-6 градусов, а в Ленобласти температура воздуха составит до -3...-8 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.
В воскресенье ожидается небольшой снег и морозы. Столбики термометров ночью покажут до -16 градусов мороза, днем – до -12 градусов. Синоптики сообщили, что в ближайшие дни в Ленобласти похолодает до -25 градусов.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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