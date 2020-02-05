В ближайшие дни в Ленобласти похолодает до -25 градусов

На дорогах образуется гололедица.

В ночь на 4 декабря в Ленинградской области ожидается сильный снег, преимущественно на востоке. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ленобласти со ссылкой на синоптиков.

В воскресенье, 5 декабря, местами будет идти умеренный снег. Столбики термометров ночью покажут до минус 22 градусов. Отмечается, что на дорогах образуется гололедица. По прогнозам синоптиков, 6 декабря ожидается похолодание до -20…-25 градусов.

Ранее минусовая температура и скользкие дороги: погода в Петербурге 4 декабря. Ночью и днем пройдет снег.

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