Петербуржцев предупредили о перепаде температур и гололеде в конце недели

К воскресенью температура опустится до -12 градусов, а в пригородах до -19 градусов.

В пятницу, 3 декабря, петербуржцев ожидается облачная погода. Днем специалисты ФГБУ Северо-Западного УГМС обещают снег. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Автовладельцев предупредили о перепаде температур: ночью было до -12 градусов, а в течение дня до -6, поэтому на дорогах может появиться гололедица.

В первую зимнюю субботу на дорогах также будет скользко, а в течение дня температура воздуха опустится до -7 градусов. Ночью пройдет умеренный, днем умеренный, местами небольшой снег.

В воскресенье ожидается небольшой снег и морозы. Столбики термометров ночью покажут до -16 градусов мороза, днем – до -12 градусов, в пригородах местами похолодает до -19 градусов.

Фото: Piter.tv