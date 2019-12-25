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Подводная лодка "Великий Новгород" нанесла 14 ударов "Калибрами" по сирийским боевикам
Сегодня, 8:51
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lesjasap

Подводная лодка "Великий Новгород" нанесла 14 ударов "Калибрами" по сирийским боевикам

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Все ракеты попали по объектам террористов.

Российская подводная лодка "Великий Новгород" нанесла 14 ударов "Калибрами" по сирийским боевикам. Об этом журналистам сообщил капитан дизель-электрической субмарины Денис Сопин. По информации от эксперта, подводный аппарат принял участие в атаке по позициям террористов на Ближнем Востоке. Каждый из заявленных запусков оказался успешным и поразил цель.

Сначала производится пуск торпеды, после чего удаляется часть торпедная и дальше ракета следует по воздушным участкам, как ракета. Подлодка произвела 14 пусков ракет, пуски производились в нескольких залпах.

Денис Сопин, капитан подлодки "Великий Новгород"

Сирийские СМИ заявили, что вооруженные силы России регулярно производят запуски ракет, атакую местных террористов.

Пентагон не комментирует инцидент в Сирии с военной полицией РФ и колонной техники США.

Фото: Pixabay.com

Теги: великий новгород, калибр, подлодка
Категории: Новости России, Новости Сирии, Мировые новости, Терроризм, Происшествия, Тема дня, Лента новостей,

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