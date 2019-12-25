Все ракеты попали по объектам террористов.

Российская подводная лодка "Великий Новгород" нанесла 14 ударов "Калибрами" по сирийским боевикам. Об этом журналистам сообщил капитан дизель-электрической субмарины Денис Сопин. По информации от эксперта, подводный аппарат принял участие в атаке по позициям террористов на Ближнем Востоке. Каждый из заявленных запусков оказался успешным и поразил цель.

Сначала производится пуск торпеды, после чего удаляется часть торпедная и дальше ракета следует по воздушным участкам, как ракета. Подлодка произвела 14 пусков ракет, пуски производились в нескольких залпах. Денис Сопин, капитан подлодки "Великий Новгород"

Сирийские СМИ заявили, что вооруженные силы России регулярно производят запуски ракет, атакую местных террористов.

Пентагон не комментирует инцидент в Сирии с военной полицией РФ и колонной техники США.

Фото: Pixabay.com