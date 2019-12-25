Силы США нарушили протокол деконфронтации в регионе.

Пентагон не комментирует инцидент в Сирии с военной полицией РФ и колонной техники США. Так американские военные ответили журналистам ТАСС после просьбы отреагировать на инцидент, зафиксированный на северо-востоке страны Ближнего Востока. Ранее военная полиция РФ развернула в обратном направлении колонну с иностранной техникой, которая нарушила протоколы по деконфликтации.

Спасибо за запрос. Министерству обороны нечего предоставить вам по нему. Джессика Макналти, официальный представитель Пентагона

Ранее заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что военные США двигались в составе шести бронеавтомобилей MRAP по трассе М-4. Американцы направлялись на запад по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления российской стороны. В координационном штабе РФ уточнили, что подобные действия со стороны Вашингтона могут привести к радикализации людей, проживающих на территории. Особое внимание специалисты уделяют обстановке в лагере беженцев Эль-Холь.

Сирийские военнослужащие при поддержке ВКС России уничтожили 338 террористов.

Фото: Pixabay.com