В 2020-м году для петербургского метрополитена закупили 56 новых вагонов

Метрополитен готовится к 65-летнему юбилею.

В петербургской подземке 30% вагонов составляют современные составы. Они оснащены тяговыми приводами нового поколения, создают комфортные условия для машинистов, у первого и последнего вагона есть приспособление для инвалидных колясок. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

В 2020-м году город закупил 56 новых составов для "красной" ветки с улучшенными характеристиками. Два восьмивагонных состава нового поколения запустят на ветку в 2021-м году. Кировского-Выборгская линия стала первой линией метро Петербурга, и была открыта 15 ноября 1955-го года. Она составляла всего 11 км и проходила от станции "Автово" до "Площади Восстания". Спустя 65 лет городской метрополитен растянулся на 125 км.

Отмечается, что всего пассажиров обслуживают 1925 вагонов. Из них 588 ― современные.

Также стало известно, что 15 ноября по "зеленой" ветке запустят уникальный тематический вагон, посвященный юбилею метрополитена.

С сегодняшнего дня начальником "Петербургского метрополитена" назначили Евгения Козина.

Фото: Piter.TV