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По "зеленой" ветке петербургской подземки запустят уникальный тематический состав
Сегодня, 13:17
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nadezhda_sib

По "зеленой" ветке петербургской подземки запустят уникальный тематический состав

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Он будет посвящен истории метрополитена.

В честь юбилея метрополитена Петербурга в подземке запустят уникальный тематический состав, посвященный эпохе метро. Он будет ходить по "зеленой" ветке, сообщила пресс-служба губернатора города.

По словам Александра Беглова, старшее поколение сможет вспомнить, как все начиналось, а молодежь — представить, что было 65 лет назад. На тематических составах покажут всю историю метрополитена на фоне главных событий и перемен, которые происходили в жизнь города и страны. При оформлении использовались архивные фото, тексты, воспоминания ветеранов метрополитена. Перейдя по QR-коду в "виртуальном вагоне", вы сможете попасть на специальный сайт с дополнительной информацией.

День рождения отмечается 15 ноября. Сейчас заканчиваются последние приготовления к запуску составов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что губернатор обсудил с главой ВТБ планы по строительству метро в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: зеленая ветка, метро, тематический вагон, эпоха метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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