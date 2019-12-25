По "зеленой" ветке петербургской подземки запустят уникальный тематический состав

Он будет посвящен истории метрополитена.

В честь юбилея метрополитена Петербурга в подземке запустят уникальный тематический состав, посвященный эпохе метро. Он будет ходить по "зеленой" ветке, сообщила пресс-служба губернатора города.

По словам Александра Беглова, старшее поколение сможет вспомнить, как все начиналось, а молодежь — представить, что было 65 лет назад. На тематических составах покажут всю историю метрополитена на фоне главных событий и перемен, которые происходили в жизнь города и страны. При оформлении использовались архивные фото, тексты, воспоминания ветеранов метрополитена. Перейдя по QR-коду в "виртуальном вагоне", вы сможете попасть на специальный сайт с дополнительной информацией.

День рождения отмечается 15 ноября. Сейчас заканчиваются последние приготовления к запуску составов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что губернатор обсудил с главой ВТБ планы по строительству метро в Петербурге.

Фото: Piter.TV